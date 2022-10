„Wojna w Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę światową” – taki był temat dyskusji podczas Krynica Forum ’22 – Wzrost i odbudowa, w której wzięli udział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., Veronika Movchan, dyrektor badań w Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) w Kijowie, oraz prof. Tomasz Mickiewicz z Uniwersytetu Aston w Birmingham w Wielkiej Brytanii, redaktor „Entrepreneurship Theory and Practice”.