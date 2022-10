- Jeśli spojrzymy na tytuł tegorocznego Forum, jakże jest on bardzo adekwatny do obecnego momentu, a także czasu, przestrzeni i historii - stwierdził Andrzej Duda.- Nie ma wątpliwości, że trzeba dać wszelkie siły, by zatrzymać rosyjską inwazję. To myślenie podziela wiele sąsiednich krajów. Gdy byliśmy razem, zawsze udawało nam się powstrzymywać Moskwę - mówił prezydent podczas wystąpienia w Krynicy. - Proszę, byście patrzyli na odbudowę nie tylko przez pryzmat fizyczny, lecz także odbudowę relacji. Nie tylko z Ukrainą. To także współpraca z naszymi partnerami z regionu. Trójmorze okazało się darem wobec skutków rosyjskiej napaści - wskazywał.