– To jest potężny strumień. Zakładamy, że do 2027 r. uruchomimy dwie farmy wiatrowe na Bałtyku, Baltica 3 i Baltica 2. Razem to jest ok. 2,5 GW mocy. Kolejne – ok. 0,9 GW – uruchomimy już po 2030 r. Wszystko w zależności od tempa uzyskania decyzji środowiskowej i oczywiście całego procesu inwestycyjnego. Nasza strategia jest niezmienna, docelowo chcemy być zeroemisyjni – deklarował Paweł Śliwa.