- Trzeba powiedzieć, że rynek nie był na ten kryzys przygotowany. Zresztą z reguły rynek jest rzadko przygotowany na kryzysy, bo przychodzą one nagle i najczęściej ich skutki są trudne do przewidzenia - mówił.

Ocenił, że z doświadczeń lat 2007-2009 na pewno zostały wyciągnięte wnioski. Wprowadzono wiele regulacji, w tym dyrektywa CRR z 2013 zaostrzająca regulacje dotyczące płynności banków oraz limity dotyczące wymagań, co do adekwatności kapitałowej. Pomimo planu Paulsona nie dostarczono skutecznie i szybko wystarczającej płynności, przez co obserwowaliśmy upadłości banków i ubezpieczycieli

Wcześniejszy kryzys spowodowany był także przez problemy z kredytami mieszkaniowymi, które wystąpiły w Skandynawii na początku lat dziewięćdziesiątych - w Szwecji, Finlandii i Norwegii. Oczywiście jego skala była lokalna, ale mimo wszystko podobna do doświadczeń w 2008 r. zważywszy na nałożenie ryzyka walutowego i kredytowego. Rządy państw skandynawskich przejęły rolę ostatniej deski ratunku i udzielały finansowania, wchodząc w rolę właściciela, przejmując akcje tych instytucji - mówił wiceprezes Alior Banku. Odpowiadając wprost na pytanie, czy dziś sytuacja jest odmienna niż w latach 2007-2009, Rafał Litwińczuk podkreślił: - Wówczas mieliśmy do czynienia z typowym kryzysem płynności. Obecna sytuacja jest diametralnie inna. Pandemia spowodowała działania w postaci zastrzyku finansowego do przedsiębiorstw , w celu ratowania rynku pracy - powiedział.

Do tych czynników w tym roku doszła wojna, co skutkuje wzrostem niepokoju i szaleństwem na rynkach energetycznych.

Odniósł się on do prób zaproponowania Ukrainie, ku czemu zmierza część państw, pomocy będącej pożyczkami czy kredytami. I stawiał pytanie, czy po gigantycznych stratach, po ubytku PKB rzędu 35-40 proc., Ukraina miałaby ten dług oddawać, zabiegać o jego restrukturyzację, czy umorzenie.

- Nie wiem, czy to jest wystarczająca skala, by doprowadzić w pełni do odbudowy tego kraju - zaznaczył.

Jak przekonywał, doprowadzenie w tym zakresie do braku regulacji i dopuszczeniu do obrotu takimi produktami przez podmioty nieregulowane, przyniesie więcej szkód.

Z kolei Paweł Szałamacha wskazywał, że część uczestników rynku domaga się swobody w postępowaniu ze swoimi pieniędzmi, ale tylko do momentu, gdy nadchodzi crash test. Wtedy, jak mówił, często te same osoby narzekają, że nikt ich nie ostrzegł, państwo nie uregulowało tego obszaru, nie uzyskały pełnej informacji, że to nie było zabezpieczone etc.