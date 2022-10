Nie podoba mi się, jak mówimy o odbudowie powojennej Ukrainy. Ta ma bowiem miejsce już dziś. Mam też wiadomość do przekazania polskiemu biznesowi, który wiem, że obawia się angażować w inwestycje na naszym rynku. Mówię: nie bójcie się. Ryzyko było, jest i będzie, bo świat nie będzie już nigdy taki sam jak przed wybuchem wojny. Ale ci, co będą zjednoczeni i konsekwentni w swoich działaniach, zwyciężą. Dlatego już dziś trzeba myśleć o partnerstwie dwustronnym. Jest ono nam potrzebne w logistyce, infrastrukturze. Polska ma ogromne doświadczenia z lat 90. w realizowaniu tego rodzaju inwestycji. Mamy nadzieję z niego skorzystać. Kolejna rzecz to wsparcie medyczne i mające wymiar humanitarny. Tysiące ukraińskich dzieci i kobiet jest bez rąk i nóg, wymagają rehabilitacji, protez, opieki długotermionowej. To już się dzieje, ale ważne, by te działania kontynuować w celu budowania lepszej przyszłości. Liczymy też na wsparcie Polski przy budowie terminalu gazu w Ukrainie. To z kolei inwestycja, która będzie gwarantem bezpieczeństwa, pewności i pokoju dla nas wszystkich. Ważne jest, by odbudować gospodarkę Ukrainy. Bez niej trudno będzie myśleć o wygraniu wojny, odzyskaniu terytoriów, zbudowaniu bezpieczeństwa i pokoju. Polskiemu biznesowi mówię też, by pomyślał o ulgach podatkowych, jakie na nich czekają w naszym kraju. Przyjęliśmy też w tym roku nowe prawo dla przemysłu, które daje dobre warunki do prowadzenia biznesu. W Ukrainie działają również strefy ekonomiczne, gdzie można liczyć na wsparcie systemowe.

To biznes, a nie politycy będą odbudowywać Ukrainę. Jednak to do administracji należy stworzenie ram prawnych i politycznych, dzięki którym firmy zyskają swobodę działania. A kompetencja władzy państwowej do wspierania biznesu jest w czterech aspektach: wojennym, europejskim, bilateralnym i finansowym.

W przypadku tego pierwszego Polska od samego początku stawiała tezę, że Ukraina w razie napaści stawi skuteczny opór Rosji. To naszą zasługą jest, że sceptyczne z początku Stany Zjednoczone przekonały się, że mamy rację, i udzieliły potrzebnego wsparcia Ukrainie. To my przekonaliśmy Zachód do pomocy militarnej. Jeśli chodzi o aspekt europejski, nasze powiązania z Ukrainą po wojnie będą olbrzymie. Polska będzie zapleczem gospodarczym dla Ukrainy, co jest naturalne przez nasze położenie. Te powiązania, które dziś się tworzą, będą nie do rozerwania po wojnie. Dlatego naszym zdaniem Ukraina powinna uczestniczyć w integracji europejskiej, by zlikwidować w ten sposób przeszkody w inwestowaniu.

Polska dyplomacja zapewnia bezpieczeństwo, dobry klimat relacji i na to przedsiębiorcy chyba narzekać nie mogą. Bo współpraca między krajami już teraz jest daleko posunięta. Faktem jest natomiast, że odbudowa Ukrainy zaczyna się tu i teraz. By wzmacniać swoją odporność, kraj musi mieć silną gospodarkę. A do tego potrzebne są pieniądze. Dlatego współpraca to element konieczny, co stwarza szanse dla polskich firm. Do tej pory polski biznes nie był zainteresowany obecnością w Ukrainie na szeroką skalę. A to dlatego, że Ukraina nie poradziła sobie z biurokracją, wpływem oligarchów, korupcją. To rodziło trudne warunki do działania i brak bezpieczeństwa. Dlatego przed Ukrainą dużo pracy do wykonania. Wyzwaniem jest kandydowanie na członka UE. Daje duże możliwości, każdej ze stron, dlatego powinno dojść do integracji.