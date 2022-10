Podczas konferencji panowała zgoda co do tego, że to właśnie polsko-ukraińska współpraca będzie kluczowa dla procesu odbudowy Ukrainy, a lokalni przedsiębiorcy potrzebują polskiego doświadczenia w procesie transformacji gospodarczej i społecznej. Jednak by polski biznes się zaangażował, potrzebne są rozwiązania społeczne i prawne, które będą sprzyjały wzajemnej współpracy i partnerstwu. Przypomnijmy, że w czerwcu Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło rejestrację do programu współpracy na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy, którego operatorem została Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Łącznie zgłosiło się ponad 1,2 tys. polskich firm zainteresowanych eksportem, inwestowaniem i współpracą z ukraińskimi kontrahentami na zasadzie podwykonawstwa.