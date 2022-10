Jak wynika z raportu NetB@nk, przygotowywanego przez Związek Banków Polskich, liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych na koniec II kw. 2022 r. wyniosła ponad 18 mln. Oznacza to wzrost na poziomie 3 proc. kwartalnie i ponad 30 proc. więcej niż rok temu.

Co więcej, niezwykle zauważalny jest wzrost liczby aktywnych klientów mobile only, czyli takich, którzy rezygnują z szeroko pojętej bankowości internetowej, decydując się wyłącznie na kanały mobilne. Tylko w ciągu jednego kwartału ich liczba wzrosła o 21 proc. Klientów wyłącznie aplikacji mobilnych jest już 12 mln.

Warto przyjrzeć się też transakcjom, jakich dokonują klienci za pośrednictwem zbliżeniowych płatności mobilnych.

– Blisko 264 mln transakcji – tyle razy klienci największych banków na polskim rynku zapłacili zbliżeniowo, przy użyciu sprzętu mobilnego, w II kw. 2022 r. – poinformował serwis branżowy Cashless.

W ciągu kwartału liczba odnotowanych płatności wzrosła o ok. 60 mln.

Polacy nie tylko pokochali płatności mobilne i masowo z nich korzystają, lecz także będą powoli rezygnować z tradycyjnych kart płatniczych czy internetowych form płatności. PKO Bank Polski wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Nowa oferta

Dobrą wiadomością dla wielu klientów jest to, że płatności Google Pay są już dostępne w PKO Banku Polskim dla osób indywidualnych oraz małych i średnich firm. Wcześniej mogli z nich korzystać klienci korporacyjni i samorządowi największego polskiego banku. Google Pay to rozwiązanie, dzięki któremu można płacić urządzeniami z systemem Android we wszystkich miejscach w Polsce i na świecie, w których są terminale zbliżeniowe, oraz w internecie. Klienci, którzy chcą korzystać z tej metody płatności, mogą ją aktywować na smartfonie z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej, obsługującym technologię NFC.

Google Pay to usługa w ramach Portfela Google. Kartę płatniczą PKO Banku Polskiego – debetową lub kredytową – należy dodać do Portfela Google, czyli właśnie w aplikacji dostępnej na smartfony z systemem Android. Tam wystarczy wybrać opcję „Dodaj do Portfela”, wskazać kartę płatniczą i wprowadzić jej szczegóły. Po akceptacji warunków użytkowania, klient dostaje specjalny SMS z kodem weryfikacyjnym do wpisania w aplikacji.

Karta płatnicza dodana do Google Pay działa dokładnie tak samo jak tradycyjna karta debetowa czy kredytowa. W przypadku kart debetowych PKO Banku Polskiego w Google Pay dostępna jest funkcja karty wielowalutowej, zaś wszelkie płatności wliczane są automatycznie do wymaganego poziomu zwalniającego z opłaty za dane konto lub kartę. Co ważne, Google Pay można też aktywować na inteligentnych zegarkach i innych urządzeniach przenośnych, np. opaskach sportowych, które są przystosowane do obsługi tego rodzaju płatności.

Portfel Google pozwala na dodanie wielu kart debetowych i kredytowych – zarówno kart Mastercard, jak i Visa. Limity są takie same jak dla podpiętej karty płatniczej. Limit jest wspólny – niezależne od tego, czy płacimy kartą plastikową, czy za pomocą Google Pay. Korzystanie z płatności jest całkowicie bezpłatne, a bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Bezpieczeństwo płatności

Google Pay to bezpieczna metoda płatności. Po dodaniu karty do Portfela Google jej dane są zmieniane na wirtualny ciąg znaków, którego nie można wykorzystać poza aplikacją. Należy tylko pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: w procesie aktywacji Google Pay należy wpisać dane karty tylko na swoim urządzeniu i nie udostępniać ich innym osobom. Natomiast jeśli zgubimy telefon, który miał aktywną płatność Google Pay, należy skontaktować się z bankiem oraz zastrzec lub usunąć kartę w serwisie iPKO. Jeśli zastrzeżemy kartę, to automatycznie zniknie ona z Portfela Google.

Google Pay to jedna z wielu form płatności, jakie udostępnia PKO Bank Polski, i jest dopełnieniem szerokiego wachlarza mobilnych płatności dostępnych dla klientów. Dotychczas użytkownicy mobilni posiadający konto w PKO Banku Polskim mogli korzystać również z Apple Pay, Blika zbliżeniowego, Garmin Pay, SwatchPAY! czy Xiaomi Pay (w tym ostatnim przypadku dotyczy to tylko kart Mastercard). Oczywiście klienci banku nadal mogą korzystać z plastikowych kart zbliżeniowych, jak również mają możliwość płacenia smartfonem, czyli kartą podpiętą w aplikacji IKO (płatności technologią HCE).

Samą aplikację IKO warto pobrać ze sklepów Google Play czy App Store, ponieważ jest to jedno z najlepszych tego typu rozwiązań technologicznych stworzonych dla klientów bankowych (aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego została dwa razy z rzędu uznana za najlepszą na świecie w rankingu Retail International Banker). Jej wielofunkcyjność, intuicyjność i łatwość obsługi potwierdzają dane. Liczba aktywnych aplikacji mobilnych IKO przekroczyła właśnie rekordowe na polskim rynku bankowym 7 mln. Od momentu uruchomienia, w marcu 2013 r., użytkownicy logowali się do niej ponad 5,7 mld razy, wykonali ponad 1,5 mld transakcji na łączną kwotę 417 mld zł.

Materiał powstał przy współpracy z PKO BP