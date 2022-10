Zdaniem eksperta należy postawić na edukację. Organiczna i pozytywistyczna praca u podstaw ze społecznościami lokalnymi, a także władzami samorządowymi przynosi efekty. Natomiast muszą to być programy długofalowe, rozpisane na całe lata. Pożądanych efektów nie osiągnie się w czasie kilku miesięcy. Edukacja, podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznejw społeczeństwie to praca na lata. Nie można zapominać - i mówię to jako przedstawiciel biznesu - o wsparciu w doskonaleniu kompetencji liderskich, przywódczych również wśród mieszkańców miast. Dotyczy to zarówno władz miejskich, pracowników urzędów wszystkich szczebli, jak i społeczników oraz aktywistów miejskich, bowiem to oni są i będą promotorami pozytywnych zmian w obszarze środowiska naturalnego i ekologii.