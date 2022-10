Redukcję kosztów można rozpocząć na etapie zakupów - dostęp do nowoczesnych urządzeń jest już możliwy bez konieczności ponoszenia jednorazowo dużego wydatku. Najem floty urządzeń umożliwia korzystanie ze sprzętu elektronicznego (laptopów, tabletów czy smartfonów) w ramach niskiej miesięcznej opłaty wynoszącej ok. 3 proc. ich wartości. Jest to możliwe, ponieważ w trakcie trwania kontraktu spłacane jest tylko ok. 80 proc. wartości sprzętu. Opłata nie zmienia się i jest niezależna od inflacji.