Publikacje dotyczące danych niefinansowych bywają obszerniejsze od samych raportów finansowych - np. raport zintegrowany KGHM liczy ponad 400 stron. Możemy się z niego dowiedzieć, jak dokładnie wygląda model biznesowy spółki, ile KGHM wytwarza surowców w poszczególnych zakładach, jak wyglądają przepływy gotówki w firmie. To informacje, które w skróconej wersji można znaleźć także w raporcie finansowym. Ale oprócz tego KGHM informuje o przebiegu hackathonów organizowanych przez firmę, pisze o planach ograniczenia emisji CO2 (z raportu można się np. dowiedzieć, że w 2030 r. połowa zużywanej w firmie energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych), publikuje matrycę istotności czynników ESG (wynika z niej, że najistotniejszym czynnikiem zarówno dla interesariuszy, jak i samej spółki jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego) czy informuje o liczbie zgłoszeń dotyczących naruszeń zasad etycznych w KGHM w poszczególnych miesiącach.

Jednym z ważniejszych elementów raportowania niefinansowego, który można spotkać w raportach wielu firmy, to ślad węglowy. Na przykład bank PKO BP poziom emisji gazów cieplarniach wylicza od 2019 r. W zeszłym roku firma wypuściła do atmosfery 54 tys. Mg CO2e (ton ekwiwalentu dwutlenku węgla). Kwestię środowiskową bank traktuje poważnie - jednym z niefinansowych celów jest ograniczenie emisji gazów cieplarniach do 40 tys. ton w 2025 r., co oznaczałoby redukcję o 60 proc. w stosunku do 2019 r.