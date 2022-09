Główny ekonomista BGK Mateusz Walewski widzi dwa wytłumaczenia tego zjawiska. - To, że firmy z gwarancjami znacznie częściej realizują inwestycje innowacyjne, oznacza, że dzięki gwarancjom są bardziej odważne. Z drugiej strony w praktyce dzięki de minimis firmy relatywnie mniejsze dostają większe kredyty. Odważniejsze są także banki, które dają pieniądze na finansowanie inwestycji innowacyjnych - tłumaczy nasz rozmówca. Gwarancjami de minimis można objąć do 80 proc. sumy kredytu udzielonego małym i średnim firmom, za co beneficjenci obecnie nie ponoszą żadnych opłat. Takie warunki wprowadzono w trakcie epidemii COVID-19, by zapewnić firmom dostęp do finansowania. Wcześniej gwarancja dotyczyła 60 proc. sumy kredytu, a opłata wynosiła 0,5 proc.