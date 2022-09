Pomimo że ok. 76 proc. leków kupowanych przez pacjentów to generyki, jedynie ok. 30 proc. produktów dostępnych w aptekach w Polsce jest produkowane w kraju. Dane GUS za 2022 r. pokazują, że sytuacja pomimo końca pandemii się nie poprawiła, wręcz odwrotnie - import wzrósł i widać spadek eksportu w całym sektorze farmaceutycznym, choć w przypadku leków są minimalne wahnięcia na korzyść polskiego rynku.