Oferta dla przedsiębiorczych

Reklama

Sieć MOYA swoje unikatowe rozwiązanie proponuje tym, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i tym, którzy mają mikro albo małe firmy. Oferta jest zatem dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców, bo jej warunki spełnia ok. 1,5 mln przedsiębiorstw.

– Na naszym rynku funkcjonuje wiele małych firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, dla których użytkowanie pojazdów nie jest głównym przedmiotem aktywności. Z oczywistych względów ich wolumeny zakupów paliwa są niewielkie i trudno było im do tej pory uzyskać satysfakcjonujące zniżki na paliwo - mówi Andrzej Kisała, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży flotowej w sieci MOYA. - Od dzisiaj każda, nawet najmniejsza firma może zarejestrować się do programu MOYA Mikrofirma i otrzymać rabat na wszystkie paliwa. Co równie ważne dla jednoosobowych działalności gospodarczych – istnieje możliwość otrzymywania zbiorczej faktury, co znacznie upraszcza i obniża koszty księgowe – dodaje menedżer.

Reklama

Klikasz i zyskujesz

Żeby uzyskać prawo do zniżki wystarczy zarejestrować się on-line. Można po prostu pobrać darmową aplikację mobilną MOYA Firma, dostępną w sklepach Google Play, App Store oraz App Gallery. Można także zrobić to na stronie internetowej https://moyastacja.pl/moya-mikrofirma. Wystarczy wpisać dane firmy i sprawa załatwiona. Nie trzeba podpisywać fizycznie żadnej umowy, czyli jechać do biura firmy, drukować, skanować, przesyłać pocztą lub kurierem własnoręcznie podpisanych dokumentów czy korzystać z podpisu elektronicznego.

Reklama

Po zarejestrowaniu możesz zacząć korzystać z aplikacji mobilnej lub kart MOYA mikrofirma i płacić mniej za zakupione paliwo. Do końca bieżącego roku każdy, kto zarejestruje się do programu MOYA mikrofirma, otrzyma zniżkę 10 gr/ l dowolnego paliwa!

Dlaczego MOYA?

Stacje paliw pod marką MOYA działają we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach. Można w nich dostać najwyższej jakości paliwa: benzynę 95, 98, LPG oraz olej napędowy w wersji standardowej oraz premium – ON MOYA Power.

Kierowcy pojazdów ciężarowych i dostawczych mają do dyspozycji na stacjach MOYA dystrybutory zapewniające szybkie tankowanie paliw oraz dostęp do coraz popularniejszego płynu AdBlue, neutralizującego szkodliwe substancje powstające w silnikach Diesla.

Część stacji MOYA wyposażona jest dodatkowo w parkingi dla samochodów ciężarowych, myjnie, kompresory czy odkurzacze. Stacje działające w ramach sieci spełniają najwyższe standardy obsługi i jakości. Wszystkie paliwa oferowane w sieci MOYA są zgodne z wymogami aktualnych norm dotyczących jakości paliwa oraz obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Gwarancją jakości paliw na stacjach w barwach MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ.

Sprawdzone rozwiązania

Program MOYA firma od ponad dziesięciu lat jest partnerem różnej wielkości polskich firm transportowych i logistycznych. Rozwiązanie, na które składają się karty paliwowe oraz aplikacja mobilna, zapewnia swoim klientom optymalizację kosztów operacyjnych, rabaty na paliwo, uproszczenie i pełną transparentność rozliczeń. Nie bez znaczenia jest także zasięg usługi MOYA firma obejmujący setki stacji w całej Polsce, w tym również obiekty samoobsługowe i automatyczne.

Dla klientów flotowych ciekawą propozycją jest program MOYA firma, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie płatności bezgotówkowych. Aplikacja mobilna MOYA firma daje możliwość efektywnego zarządzania flotami samochodowymi.

Od dziś ze wszystkich korzyści kart flotowych MOYA firma mogą korzystać także mikro przedsiębiorstwa czy jednoosobowe działalności gospodarcze bez żadnych ograniczeń i dodatkowych warunków.

– Nieustannie pracujemy nad zwiększaniem zasięgu naszego programu flotowego. W sieci MOYA pojawiają się nowe stacje paliw, na których można nie tylko tanio zatankować, lecz również napić się aromatycznej kawy czy zjeść sycącego hot-doga. Kolejnym bardzo istotnym usprawnieniem w ramach usługi MOYA mikrofirma będą płatności mobilne przy dystrybutorze, które planujemy wdrożyć jeszcze w tym roku w całej sieci stacji paliw MOYA – zapowiada Andrzej Kisała.