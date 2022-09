"W związku ze spodziewanym bardziej zdecydowanym zaostrzaniem polityki monetarnej przez Fed, zespół ekonomistów Goldman Sachs zdecydował się zrewidować własne prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i bezrobocia w USA" - poinformował bank.

Eksperci prognozują, że bezrobocie wzrośnie do 3,7 proc. do końca 2022 r. (wobec prognozowanych poprzednio 3,6 proc.), a do końca 2023 r. do 4,1 proc. (w wobec 3,8 proc. z poprzednich prognoz); z kolei rok później będzie to 4,2 proc. (a nie 4 proc. jak szacowano poprzednio).

Bank oczekuje, że wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych wyniesie: 1,1 proc. w III kw. tego roku i 1,0 proc. w IV kw. 2022 r. oraz 0 proc. w całym 2022 r..

Jednocześnie bank obniżył prognozy wzrostu PKB do: 0,75 proc./1,0 proc./1,25 proc./1,25 proc. w poszczególnych kwartałach 2023 r. (wobec 1,25 proc./1,5 proc./1,5 proc./1,75 proc. poprzednio szacowanych) i do 1,1 proc. w całym 2023 r. (wobec 1,5 proc. poprzednio)". (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

