Wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych wniesie do 2 mln euro, gdy wzrost cen energii i gazu wyniesie co najmniej 100% i do 25 mln euro w przypadku ponoszenia straty z działalności operacyjnej i spełnienia warunku wzrostu cen, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Pakiet wsparcia ma znaleźć się w tzw. tarczy solidarnościowej, której projekt ma zostać zaprezentowany w tym tygodniu. Reklama "Planowane kwoty wsparcia do: - 2 mln euro - gdy wzrost cen energii i gazu wyniesie co najmniej 100% Reklama - do 25 mln euro - w przypadku ponoszenia straty z działalności operacyjnej i spełnienia warunku wzrostu cen" - czytamy na profilu resortu na Twitterze. Jak wynika z zapowiedzi, o wsparcie będą mogły ubiegać się zakłady energochłonne, w przypadku których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji i które działają w branżach wskazanych przez KE. To m.in. produkcja wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego. Według szacunków MRiT, ze wsparcia może skorzystać do 250 firm. Łączna wartość wsparcia w tym roku ma wynieść ok. 5 mld zł. Okres realizacji programu ma obejmować 2022 r. Istnieje możliwość jego przedłużenia na przyszły rok. Warunkiem dla wypłat rekompensat za 2023 r. jest wydłużenie obowiązywania bądź modyfikacja tymczasowych ram wsparcia - reguł udzielania pomocy publicznej przez Komisję Europejską. (ISBnews)