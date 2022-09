– Zwycięstwo dla Ukrainy nadejdzie, jeśli pozostaniemy razem – w ten sposób Andrij Sadowy, mer Lwowa, odniósł się do pomocy zaoferowanej Ukraińcom przez mieszkańców Polski. I dodał, że wojna w Ukrainie nie jest jedynie konfliktem zbrojnym Rosji wymierzonym przeciwko temu krajowi, lecz wojną cywilizacyjną, która toczy się o przyszłość i wolność. Dlatego, zdaniem Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, nie zagwarantujemy bezpieczeństwa Europie, jeśli nie pomożemy Ukrainie. A jeśli tego nie zrobimy, to następne w kolejności będą kraje zachodniej Europy.

– Jestem dumny z bycia Polakiem i z tego, że polskie społeczeństwo tak zareagowało. Tworzymy wielkie rzeczy, bo wiemy, że nasza niepodległość jest w naszych rękach. Mamy świadomość tego, co może wydarzyć się dalej, dlatego działamy tu i teraz. Jest podziw dla tego, co robią Polacy, a nawet zazdrość, że tak reagujemy – mówi Włodzimierz Wlaźlak i podaje przykład swojej firmy, która pomaga Ukrainie.

– Jestem przekonana, że to się nie zmieni. W obecnej sytuacji ważna jest jednak jedność europejska i unikanie wewnętrznych sporów oraz współdziałanie. Rosja będzie bowiem próbowała wykorzystać wszystkie podziały do swoich celów. Liczy na to, że wraz z upływem czasu Europa nie będzie już tak chętnie wspierać Ukrainy, szczególnie gdy nadejdą kolejne kryzysy – uważa, i podkreśla, że niezwykle ważne jest w związku z tym, by obecny kryzys gospodarczy wykorzystać do uniezależnienia się od Rosji.