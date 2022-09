Innymi problemami, z którymi inwestorzy pojawiają się w punktach, są kwestie związane z termomodernizacją nieruchomości. Pytania dotyczą głównie tego, w jaki sposób uchronić się przed szalejącymi cenami surowców energetycznych - jak dobrze i szybko przeprowadzić termomodernizację oraz jakie źródło ogrzewania wybrać, aby w optymalny sposób przetrwać nadchodzący trudny ekonomicznie okres. Na żadne z tych pytań nie ma uniwersalnej odpowiedzi i każdy problem musi być rozpatrzony indywidualnie przez czekających w punktach konsultacyjnych ekspertów. To, co jest bardzo ważne w tej akcji, to fakt, że każdą opinię i poradę wydają osoby mające ogromne doświadczenie i wiedzę. Jest to również przeciwdziałanie tzw. internetowym ekspertom, anonimowo udzielającym rad, które niekoniecznie muszą być zgodne z faktami. Narażają oni przez to innych zarówno na straty materialne, jak i na utratę zdrowia czy życia.