Galę poprowadzili: Paulina Sykut Jeżyna i Krzysztof Ibisz, zaś o oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu pod batutą Sebastiana Perłowskiego.

Laudację do nagrody Człowieka Roku Forum Ekonomicznego wygłosił Marszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Panie Prezydencie, Karpacz to małe miasto, ale Forum Ekonomiczne to wielka impreza i ma swoje nagrody. A tę wyjątkową nagrodę w tym roku mogła otrzymać tylko jedna osoba. Panie Prezydencie, to Pan jest Człowiekiem Roku. Liczymy, że nasza nagroda zapoczątkuje inne ważne nagrody dla Pana – powiedział ze ceny Ryszard Terlecki.

Nagrodę wręczył Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski, a odebrał ją – w imieniu Wołodymyra Zełenskiego – Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce. Jestem bardzo wzruszony, odbierając tę nagrodę w imieniu pana prezydenta. Wiem, że jest to wyróżnienie także dla nardu ukraińskiego, dla dzielnych żołnierzy, którzy także z polską bronią, walczą o to, co jest dla nas najważniejsze: o naszą wolność, suwerenność, niepodległość – powiedział ze sceny. I wierzę w to, że zwyciężymy. To, co przemoc obca wzięła, szablą odbierzemy! Bardzo dziękuję Polsce za dostarczenie nam tych szabel. Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina!

Po owacji na stojąco, którą zgotowała zgromadzona w Hotelu Gołębiewski publiczność Paulina Sykut Jeżyna i Krzysztof Ibisz zapowiedzieli kolejne kategorie.

Nagrodę dla Firmy Roku po laudacji prof. Piotra Wachowiaka ze Szkoły Głównej Handlowej przyznano Grupie Polsat Plus, zaś wyróżnienie w imieniu Zygmunta Solorza odebrał Piotr Woźny.

Zygmunt Solorz to prawdziwy wizjoner, a wszystko, co robi, robi pod polską flagą. O jego kolejnych pomysłach, które mogą wydawać się nie do zrealizowania, będą Państwo dowiadywać się już niedługo z mediów, a dyskutować o nich będziemy może nawet podczas przyszłorocznej edycji Forum Ekonomicznego – padło ze sceny.

Kolejne wyróżnienie, Nagrodę Szkoły Głównej Handlowej, z rąk prof. Piotra Wachowiaka, otrzymała doktor Irena Eris. Kiedyś przedsiębiorczość prywatną ledwo się tolerowało, a dziś jest zgoła inaczej: otrzymujemy za nią nagrody – powiedziała laureatka. Jako że nie działam sama, dziękuję mojemu mężowi i całej mojej załodze – dodała.

Ostatnie wyróżnienie tego wieczora trafiło w ręce arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który odbierając je przyznał, że to nagroda dla wszystkich Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju, zwłaszcza w Ukrainie. Te 20 milionów Polaków w 115 krajach to nasi ambasadorzy. To oni i my wszyscy od 24 lutego zdajemy egzamin z ludzkiej solidarności. Dziękuję za wyróżnienie i dedykuję je tym, którym zabrano pokój – powiedział arcybiskup Mokrzycki.

Na zakończenie gali Orkiestra Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu pod batutą Sebastiana Perłowskiego zagrała uwerturę koncertową Stanisława Moniuszki pt. „Bajka”.

Partnerem gali był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Główny Partner Forum Ekonomicznego.