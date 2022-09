To bardzo dobre miejsce po warunkiem, że wiemy, kto tych porad udziela. Bardzo często spotykamy się ze „złotymi radami” osób, które nie mają pojęcia, o czym piszą i przez to narażają innych w najgorszym wypadku na utratę zdrowia lub życia. Wiarygodne źródło informacji to skarb. Tą akcją chcemy również pokazać, że my, inżynierowe, jesteśmy tym merytorycznym, eksperckim źródłem i nie ma potrzeby szukać porad w innych miejscach. Podobne problemy widzimy zresztą w innych zawodach zaufania publicznego. Sztandarowym przykładem takich działań są problemy lekarzy z „ekspertami” z sieci. Internet przyjmie wszystko, za to nie wszystko zweryfikuje.