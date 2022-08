Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro, Małych i Średnich Firm w 2021 r. wyniósł 93,9 punktów. To „odczyn negatywny” w skali, w której 50 pkt oznacza skrajny pesymizm, 100 pkt jest wartością neutralną, a 150 pkt to wyraz zdecydowanego optymizmu. Podczas badania do ubiegłorocznej edycji raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm autorstwa Banku Pekao przedsiębiorcy ocenili uwarunkowania biznesowe jeszcze gorzej niż teraz. Wskaźnik koniunktury wyniósł wówczas 91,4 pkt.