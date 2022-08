Patrzę optymistycznie na rozwój polskiego rynku. Penetracja ubezpieczeń na poziomie 5 proc. PKB to moje długofalowe oczekiwanie. Polska odnotowała w ostatnich 10-15 latach bardzo mocny rozwój, co z czasem będzie się przekładało na zainteresowanie ubezpieczeniami. Najpierw jest konsumpcja, zaspokajanie podstawowych potrzeb, ale z czasem zaczyna się przykładać większą wagę do ochrony, do oszczędzania. Udział ubezpieczeń w PKB będzie więc wzrastał. Oczywiście teraz mamy problem z inflacją. Nominalny PKB rośnie dużo mocniej niż w poprzednich latach, co ma wpływ na wskaźnik.