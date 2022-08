Reklama

Trendy konsumpcyjne a branża KEP

Na przestrzeni lat struktura konsumpcji uległa zmianom. Chodzi tutaj m.in. o sposób, w jaki polscy konsumenci nabywają dobra oraz usługi. Obecna tendencja to coraz częstsze kupowanie rzeczy w sklepach internetowych. Dobrze obrazuje to rosnąca wartość rynku e-commerce w segmencie sprzedaży produktów. Dane pochodzące z raportu PMR wskazują, że w 2019 roku wartość tego rynku wyniosła 49,5 miliarda złotych. W 2021 roku wzrosła ona do 66 miliardów. Zatem na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrost przekroczył poziom 33 punktów procentowych! Trzeba zaznaczyć, że trend zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu wzmocniła pandemia koronawirusa. Zakupy online w obliczu lockdownu stało się niejako koniecznością.

Zakupy internetowe pozwalają nie tylko oderwać się od konkretnego miejsca, ale także zaoszczędzić sporo czasu - zamiast udawać się do sklepu po rzecz, wystarczy oczekiwać kuriera, który dostarczy przesyłkę. To także oszczędność pieniędzy, bo osoba kupująca w internecie może w łatwy sposób porównać ceny towarów i wybrać tę ofertę, która w danym momencie jest najatrakcyjniejsza cenowo. Nie chodzi tutaj tylko o nabywanie nowych produktów, ale także o bogaty rynek wtórny skoncentrowany na serwisach ogłoszeniowych i aukcyjnych.

Sprawna logistyka odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o wszelkiego typu sprzedaż internetową. To właśnie czas realizacji zamówienia (przygotowanie i wysyłka towaru) jest newralgicznym punktem rynku e-commerce. W początkach tego biznesu długi okres oczekiwania na zakupioną rzecz mógł odstraszać potencjalnych klientów. Teraz gdy zamówienie może zostać dostarczone nawet tego samego dnia, w którym zostało złożone (firmy kurierskie prześcigają się między sobą w skracaniu czasu dostawy przesyłek), tradycyjny sektor sprzedaży stracił jedną ze swoich największych rynkowych przewag.

Perspektywy rozwoju branży kurierskiej

Jeśli chodzi o sam rynek usług kurierskich, to dane pochodzące ze specjalistycznych raportów również nie pozostawiają wątpliwości co do jej dynamicznego wzrostu.

Statystyki Urzędu Komunikacji Elektronicznej mówią, że w 2020 roku łącznie nadano 629 milionów przesyłek kurierskich. Rok później suma ta zamknęła się w 770 milionach, tym samym wzrost wolumenu wyniósł ponad 22 punkty procentowe. Analitycy UKE prognozują, że w przypadku utrzymania się tej dynamiki wzrostu, w ciągu 2-3 lat liczba nadawanych w ciągu roku przesyłek może sięgnąć miliarda sztuk.

Rosnący z roku na rok wolumen nadawanych paczek, co jest skutkiem wspomnianej zmiany struktury konsumpcji (rosnąca sprzedaż produktów przez internet), rzecz jasna korzystnie przekłada się na przychody przewoźników branży kurierskiej. W 2021 roku wzrosły one w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,4 miliarda złotych.

Spory wpływ na tak prężny rozwój branży kurierskiej ma pojawianie się serwisów, które pośredniczą w zamawianiu usług kurierskich.

Czas platform logistycznych z ofertami firm kurierskich

Serwisy umożliwiające porównanie usług firm kurierskich oraz nadanie czy odbiór przesyłki poprzez wybór opcji najlepiej dopasowanej do potrzeb to bardzo ważna część branży KEP. Dzięki tym platformom klienci detaliczni oraz biznesowi wybierają usługi firm, które pozwolą sprawnie zrealizować swoje potrzeby logistyczne.

Jednym z takich portali wysyłkowych jest epaka.pl. Serwis ten, obecny jest na polskim rynku od ponad 11 lat, daje możliwość porównania ofert różnych firm świadczących usługi kurierskie, a następnie szybkiego i wygodnego nadania przesyłki, którą spod adresu odbierze przedstawiciel wybranego przewoźnika (można też osobiście udać się do stacjonarnego punktu nadań i odbioru przesyłek).

– Aby utrzymać się w tak dynamicznej branży, jaką jest branża KEP, trzeba się nieustannie rozwijać. Jako epaka.pl chcemy nie tylko funkcjonować na polskim rynku kurierskim, ale cały czas przyczyniać się do wyznaczania jego standardów, dlatego wyzwanie jest tym większe. W tej branży sukces mierzony jest poziomem zadowolenia klienta. Każdego dnia staramy się, żeby był on jak najwyższy – mówi Prezes epaka.pl Dariusz Chornicki.

O wysokim poziomie satysfakcji klientów epaka.pl świadczy m.in. rosnąca liczba jej stacjonarnych - epaka.pl punktów nadań i odbioru przesyłek działających na zasadzie franczyzy. Każdy punkt nie tylko oferuje nadanie przesyłki w jednym spośród 15 firm kurierskich czy usługę odbioru paczki. Punkty stacjonarne epaka.pl służą również pomocą i wykwalifikowaną wiedzą przy poprawnym zapakowaniu przesyłki. Obecnie jest już ponad 300 punktów, a z każdym tygodniem powstają nowe. To świadczy o zaufaniu do epaka.pl zarówno ze strony klientów licznie odwiedzających jej punkty, klientów biznesowych, jak i partnerów franczyzowych.