Panele dyskusyjne obejmą w sumie 16 zagadnień, w tym m.in. bezpieczeństwo, energetykę, innowacje czy zrównoważony rozwój. Podczas jednego z nich zostaną omówione kwestie związane z globalnym ociepleniem, będącym jednym z najważniejszych i długofalowych wyzwań w XXI w. Zaproszeni goście odniosą się do celów stawianych przez UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Mowa o pakiecie Fit for 55 zakładającym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. Zastanowią się, jak go realizować, gdy sytuacja geopolityczna wydaje się komplikować i wydłużać proces wdrażania ustaleń z pakietu. Po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę dostawy gazu, na których miała być oparta europejska zmiana w pozyskiwaniu energii, stanęły pod znakiem zapytania. Świat Zachodu przekonał się, że nieodpowiedzialnym jest budowanie neutralności klimatycznej opartej na zasobach wydobywanych głównie przez państwa autorytarne. Eksperci spróbują więc odpowiedzieć na pytanie, jak szybko możliwe jest odejście od paliw kopalnych.