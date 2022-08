Świat realny coraz częściej zaczyna przenikać się ze światem cyfrowym. Nasz ślad cyfrowy, czyli to, co pozostawiamy o sobie w internecie, stanowi źródło wielu cennych informacji , które mogą być wykorzystane zarówno dla dobrych, jak i wątpliwych moralnie celów. Często nie mamy świadomości, jak wiele danych jest zbieranych poprzez strony internetowe czy aplikacje, a także jak są one później wykorzystywane i czy przykładowo nie jesteśmy niekiedy poddawani swoistej manipulacji ze strony algorytmów i modeli, które często utożsamiamy ze sztuczną inteligencją. Nie są one jednak „inteligentne”, a za ich „sztucznością” stoi zawsze człowiek, który wpływa na kierunek ich stosowania, i to on decyduje – przynajmniej pośrednio – jak będą się one „zachowywać” w przestrzeni, nie tylko wirtualnej.