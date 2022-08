Redakcja Capital24.tv zaprosiła po raz kolejny ekspertów do dyskusji nad tym jakie zmiany nas czekają, w jakim kierunku zmierzają poszczególne branże, czego obawiają się firmy, jakie są prognozy na najbliższe miesiące? Debatę poprowadził Tomasz Sańpruch, redaktor naczelny Capital24.tv, a udział wzięli: Joanna Szyman, prezeska zarządu NEO Hospital, Dagmara Krzesińska, prezeska Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce oraz Norbert Matusiak, Compensation & Benefits Manager FORVIA

„Obecna sytuacja gospodarcza i geopolityczna sprawia, że prowadzenie biznesu jest ogromnym wyzwaniem. Niestabilne łańcuchy dostaw, wzrost cen surowców, szalejąca inflacja oraz bardzo niskie bezrobocie, to tylko niektóre problemy, z którymi musimy się mierzyć.” zwraca uwagę Norbert Matusiak z FORVIA i podkreśla, że „kluczem do sukcesu jest dobrze zorganizowany i zwinny zespół, optymalizacja procesów, skuteczność działania i otwartość na zmiany. Elastyczność w podejściu do biznesu ogrywa teraz kluczową rolę. Kwestie które jeszcze 5 lat temu wydawały nam się niemożliwe – jak home office, pełna cyfryzacja procesów, spotkanie zdalne jako wiodące – już są absolutnie na porządku dziennym. Co więcej, nie jest to już tylko dobra wola firmy, ale oczekiwania kandydatów i klientów, którzy chcą natychmiastowego dostosowania się do zmian. Dotyczy to również kwestii zrównoważonego rozwoju, które stały obowiązkowym punktem w strategii organizacji. Do tej pory dużo mówiło się o cyfryzacji i automatyzacji w biznesie jako dominującym trendzie. Pandemia, a teraz wojna, pokazały, że to człowiek powinien być w centrum strategii biznesowej, bo w dłuższej perspektywie to pracownicy, klienci, kontrahenci decydują o sukcesie naszej firmy. Przy całej elastyczności, wprowadzaniu innowacji nie należy zapominać o szeroko pojętym czynniku ludzkim, który jest absolutnie kluczowy w realizacji założeń. To niezwykle pouczające doświadczenie ostatnich lat, które mam nadzieję zostanie z nami na dłużej.” N. Matusiak: Elastyczność w podejściu do biznesu ogrywa teraz kluczową rolę - Capital24.tv (capital24tv.pl)

Zmiany w biznesie przekładają się także na nasze codzienne funkcjonowanie np. w obszarze przemieszczania się, czy też zdrowia. Paweł Kuncicki z BOLT zwraca uwagę, że ”jeszcze kilkanaście lat temu jedynym sposobem na zamówienie taksówki był telefon na centralę, a poruszanie się po mieście wypożyczoną hulajnogą było niewyobrażalne. Bolt jest częścią transformacji cyfrowej i działając w ponad 500 miastach na 45 rynkach chce zmieniać oblicze nowoczesnych miast. Przez lata te ostatnie były budowane dla samochodów, a nie dla ludzi. Doprowadziło to do uciążliwego ruchu drogowego, wzrostu zanieczyszczeń oraz utraty przestrzeni publicznej na rzecz miejsc parkingowych, których czasem przypada aż 8 na jeden samochód! A pojazdy prywatne przez 95% czasu stoją nieużywane. Aby poprawić jakość życia mieszkańców miast, opracowaliśmy rozwiązania oferujące dobre i przystępne cenowo alternatywy transportu. W ramach jednej aplikacji proponujemy przejazdy taksówkami, wypożyczanie hulajnóg i rowerów elektrycznych oraz car-sharing. Nasza oferta inspiruje także inne firmy, które poszukują nowoczesnych rozwiązań i wybierają Bolt Business, zamiast inwestycji w samochody służbowe. Liczymy, że nasze działania przyczynią się do tego, że za kilka lat potrzeba posiadania prywatnego samochodu znacznie się zmniejszy.” P. Kuncicki: Pojazdy prywatne przez 95% czasu stoją nieużywane - Capital24.tv (capital24tv.pl)

Joanna Szyman z NEO Hospital zwróciła uwagę na zmiany jakie w branży medycznej dokonują się coraz intensywniej. „W obszarze opieki zdrowotnej kluczowe są inwestycje w systemy elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), które zapewnią dostęp do danych klinicznych, pozwalają na zrozumienie stanu zdrowia populacji i po prostu umożliwiają świadczenia opieki cyfrowej w coraz większym spectrum użycia. Rozwiązania te powinny być przyjazne dla użytkowników i dostarczać im wartości.” J. Szyman: Kluczowe są inwestycje w systemy elektronicznej dokumentacji medycznej - Capital24.tv (capital24tv.pl)

Zmiany dotyczą także sposobów leczenia o czym mówi Joanna Szyman: „Technologie zupełnie zmieniły rzeczywistość na blokach operacyjnych, w szpitalach, dziś lekarze pracują z robotami chirurgicznymi, dzięki którym możemy oferować pacjentom zabiegi małoinwazyjne, niezwykle precyzyjne, dzięki temu pacjenci szybciej wracają do pełni sił i swoich aktywności życiowych. Należy jednak pamiętać, że to kompetencja lekarzy czyni różnicę jakościową a nie sam robot. Ważne jest odpowiednie przygotowanie kadr. Tu także pomagają nam technologie, które fundamentalnie zmieniają system kształcenia kadr medycznych, w którym możemy wykorzystywać symulatory, modele 3d i wirtualną rzeczywistość. Następna granica chirurgii to integracja chirurgii cyfrowej, w tym sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistość. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości lekarze mogą jednocześnie operować oraz przeglądać dane medyczne w postaci hologramów, np. obrazy ciała pacjenta w trójwymiarze. To także najlepszy sposób na wyświetlanie wszystkich niezbędnych danych z dokumentacji medycznej, zapewniający sterylność, gdyż hologramy to strumienie fotonów.”

