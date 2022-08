Według zapowiedzi koncernu Orlen, który już wcześniej należał do grona największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej, po zintegrowaniu z Lotosem ma osiągnąć łączne przychody rzędu ćwierć biliona złotych rocznie (w zeszłym roku było to nieco ponad 130 mld zł). A na przełomie października i listopada – jak deklaruje prezes koncernu – do Orlenu ma zostać przyłączony również koncern gazowy PGNiG. Skala ta – według Obajtka – sprawić ma, że Orlen stanie się kołem zamachowym dla całej polskiej gospodarki, wzmacniając jednocześnie pozycję konkurencyjną koncernu, bezpieczeństwo energetyczne kraju i wspierając zieloną transformację.