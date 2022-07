Ograniczenie delegacji i praca zdalna czy hybrydowa, które podczas pandemii stały się rzeczywistością wielu instytucji i przedsiębiorstw, zostały z nami i pozwalają na oszczędności oraz lepsze wykorzystanie czasu i przestrzeni. Nie oznacza to jednak, że zniknęła potrzeba kontaktów.

Reklama

Komunikacyjny standard

W każdej organizacji, większej i mniejszej, trzeba przeprowadzać spotkania. Czasem face to face, czasem w gronie kilku osób, czasem kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu. Uczestniczą w nich zespoły z oddziałów firmy czy instytucji, ważni goście, kontrahenci, potencjalni partnerzy. Normą jest dziś to, że odbywają się zdalnie lub w systemie hybrydowym. Ich dobra organizacja może nieraz przesądzić o powodzeniu projektu czy podpisaniu ważnego kontraktu.

Reklama

Niewiele potrzeba, żeby ważny „meeting” przerodził się w katastrofę. Każdy znalazł się na wirtualnym spotkaniu, gdzie połączenie ze wszystkimi uczestnikami zajęło więcej niż tradycyjny studencki kwadrans, a potem rwał się dźwięk, znikał obraz albo okazywało się, że nie można „wrzucić” prezentacji, na którą wszyscy czekali.

Ograniczenia związane z pandemią na chwilę przyzwyczaiły nas do „spotkaniowej partyzantki” i przez jakiś czas można było zaakceptować wiele niedociągnięć, ale już od dawna panel czy konferencję z tego rodzaju potknięciami uczestnicy uznają za brak profesjonalizmu i pewnie więcej nie przyjmą zaproszenia. Nikt nie będzie chciał też robić interesów z firmą, która nie potrafi zadbać o komunikacyjny standard.

Reklama

Na miarę potrzeb

Dlatego nie ma co zdawać się na prowizoryczne rozwiązania. Warto postawić na markowy, certyfikowany sprzęt gwarantujący niezawodność. Nie trzeba wydawać majątku, by wyposażyć pracowników czy firmową salę konferencyjną w profesjonalne narzędzia pracy łączące innowacyjną technologię ze spersonalizowanymi usługami i zapewniające uczestnikom spotkań komfort niezawodnego nagłośnienia, wizji i możliwość podłączenia wielu dodatkowych urządzeń. Na narzędzia, które pozwolą bez stresu korzystać z najpopularniejszych w biznesie platform do komunikacji.

Lenovo oferuje urządzenia i rozwiązania z serii ThinkSmart - kompletne zestawy umożliwiające pracę na różnych platformach i w pomieszczeniach o różnych rozmiarach. Wyposażone są w wiodący w branży pakiet zabezpieczeń ThinkShield, dzięki wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i stosowaniu odpowiednich procesów zapewniający bezpieczeństwo danych i zachowanie poufności prowadzonych rozmów i korespondencji.

Zastosowane oprogramowanie ThinkSmart Manager pozwala uniknąć wizyt zewnętrznych serwisantów czy konieczności angażowania do obsługi spotkań działu IT. Ten może bowiem z łatwością wdrażać i zdalnie monitorować wszystkie urządzenia tego typu w firmie, zarządzać nimi i rozwiązywać ewentualne problemy. To specjalnie opracowane centrum zarządzania jest udostępnianie w formie subskrypcji, a w ramach pakietu klient ma roczny dostęp do oprogramowania na poziomie Premium. Po roku wybrać można zakup pakietu Basic lub Premium, aby nadal korzystać z usługi.

Mocny zestaw

ThinkSmart Core Full Room Kit jest kompletnym rozwiązaniem do ujednoliconej komunikacji na różnych platformach. Są jego certyfikowane wersje dla Teams Rooms i Zoom Rooms. Zestaw zawiera urządzenie komputerowe ThinkSmart Core, panel sterowania ThinkSmart Controller, ThinkSmart Cam, ThinkSmart Bar. Prosty i intuicyjny interfejs, procesor Intel® Core™ vPro® i5-1145G7E 11. generacji z grafiką Intel® Iris® Xe gwarantują sprawność działania, wspartą dodatkowo usługą Premier Support, a więc możliwością skorzystania ze zdalnej pomocy profesjonalnego serwisu IT 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Klient ma też pewność, że w razie problemów może liczyć na szybką naprawę na miejscu.

Urządzenie komputerowe ThinkSmart Core ma wbudowany pakiet rozwiązań zabezpieczających, które chronią hardware i dane. Dodatkowo platforma Intel vPro® zapewnia najbardziej wszechstronne zabezpieczenia sprzętowe dla biznesu na świecie.

Panel sterowania ThinkSmart Controller wyposażony jest w 10,1-calowy wyświetlacz HD z powłoką antyodblaskową i antysmugową oraz 10-punktowym ekranem dotykowym. Zintegrowane czujniki podczerwieni wykrywają obecność w pomieszczeniu. Jest łącze USB-C. Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu kablami i uchwytom VESA urządzenie wygląda świetnie w każdym miejscu, a interfejs platformy komunikacyjnej ułatwia inicjowanie i kontrolowanie spotkań oraz udostępnianie treści.

Komputer i panel sterowania są wyposażone w gniazda blokady Kensington MiniSaver, fizycznie zabezpieczające urządzenia.

Przydatnym wyposażeniem jest ThinkSmart Cam - kamera doskonale nadającą się do małych i średnich pomieszczeń z funkcjami autokadrowania, śledzenia osoby mówiącej i wykrywania białych tablic.

Wszystko w jednym

Do pracy zespołowej eksperci Lenowo polecają ThinkSmart Hub. Jest to rozwiązanie typu All-In-One, które z powodzeniem może być używane w salach konferencyjnych różnej wielkości.

Urządzenia obsługuje procesor Intel® Core™ i5-8365U vPro® 8. generacji. Ciekawym rozwiązaniem jest specjalny i estetyczny system połączeniowy ThinkSmart One Cable z puszką maskującą przewody, dzięki któremu unika się wrażenia plątaniny kabli. Sama jednostka zajmuje też bardzo mało miejsca. Ciekawym rozwiązaniem jest obracany ekran, pozwalający na przekazywanie kontroli nad przebiegiem spotkań w czasie ich trwania. Wyświetlacz o przekątnej 10,1” i nieco rozszerzonej rozdzielczości FHD (1920 x 1200) oraz jasności 320 nitów jest antyodblaskowy i odporny na zabrudzenia.

ThinkSmart Hub ma zainstalowane cztery wysokiej klasy pełnodupleksowe głośniki o mocy 3 W, cztery mikrofony w podwójnych konfiguracjach, dzięki którym zarówno w sali gdzie działa urządzenie jak i u zdalnych uczestników spotkania uzyskuje się krystalicznie czysty dźwięki. Możliwości huba z łatwością można zwiększyć przy użyciu specjalnie dobranych akcesoriów.

Inżynierowie Lenovo opracowali nie tyle nowoczesne produkty ułatwiające komunikację, co przemyślane pod każdym względem, łatwo skalowalne, w pełni profesjonalne i niezawodne rozwiązania zapewniające najwyższy standard i komfort komunikacji. Dzięki nim pracownicy, kontrahenci czy goście firmowych spotkań wszystko co trzeba usłyszą i zobaczą bez borykania się z technicznymi problemami.