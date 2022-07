Obniżenie poziomu zużycia wody o 35 proc., zwiększenie odzysku wody do poziomu 30 proc. do końca 2025 r., redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 75 proc. w ciągu najbliższych 4 lat, zmniejszenie wytwarzania odpadów o 15 proc., zwiększenie recyklingu odpadów do 94 proc. i zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energii do ponad 80 proc. - takie założenia stawiają przed sobą zarządzający fabryką British American Tobacco (BAT) w Augustowie, która jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Inwestycje w augustowski zakład wyniosły już ponad 3,5 mld złotych. W fabryce odbywa się kompleksowy proces produkcyjny: od dostawy liści tytoniu po wytworzenie gotowego produktu. Fabryka już pięć lat temu zdobyła nagrodę w konkursie Fabryka Roku w kategorii „Zielona fabryka”. Jury konkursu oceniało między innymi efektywność energetyczną, ograniczenie strat w procesie produkcyjnym, czy gospodarkę odpadami . Zdaniem Grzegorza Kazany z zarządu fabryki, troska o środowisko naturalne przestaje być już trendem, a staje się stylem życia i częścią strategii firm: - Branża tytoniowa nie jest wyjątkiem. BAT chce wpływać pozytywnie na otoczenie, firmie zależy na zwiększaniu efektywności energetycznej i redukcji zużycia wody - mówi.