Jeśli spojrzeć na rynek sztuki jako klasę aktywów, to jest on w Polsce niewielki, nieporównywalnie mniejszy niż rynek akcji, obligacji czy nieruchomości . Co więcej, jest on bardzo elitarny, zarezerwowany dla bardzo wąskiego grona bogatych osób. Wiele osób nie wie, jak poruszać się po rynku sztuki, co i gdzie można kupić, skąd pozyskać wiarygodne informacje. Przede wszystkim jednak zakup całego dzieła wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi.