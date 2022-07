Przenieśmy to na grunt pracowo -biznesowy. To właśnie jest „mindfuck szefa” zdefiniowany i opisany przez psycholog biznesu Monikę Reszko. Jej książka to poradnik, ale nie taki pisany pod kątem szans na wzrost, rozwój albo zrobienie kolejnego kroku. To nie jest sylabus dla superambitnych. Przeciwnie. „Mindfuck szefa” można nazwać książką wychodzącą naprzeciw potrzebom zdesperowanych przywódców, szefów i liderów, którzy nie marzą o żadnej ekspansji. Oni chcą zwyczajnie przetrwać, a pod nimi otwiera się przepaść desperacji, depresji, fiaska albo klapy ostatecznej. Życiowej i zawodowej.