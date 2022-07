Natomiast najważniejszym zastrzeżeniem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest czas publikacji projektu. Chodzi o to, że nowa ustawa odnosi się do regulującego rynek prawa telekomunikacyjnego. Tym samym nie uwzględnia więc zmiany przepisów, która powinna nastąpić w wyniku implementacji Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Czas na transpozycję EKŁE do prawa polskiego minął w grudniu 2020 r. Odpowiednie zapisy znajdują się wprawdzie w projekcie ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), także pilotowanej przez kancelarię premiera, ale regulacja do tej pory nie trafiła jeszcze do Sejmu. Według IAB przyjęcie ustawy o nadużyciach, gdy PKE jeszcze nie obowiązuje, doprowadzi do konieczności jej szybkiej nowelizacji, co będzie niekorzystne z ekonomicznego i organizacyjnego punktu widzenia.