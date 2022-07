ORLEN

Reklama

PKN Orlen wprowadził promocję dla klientów programu lojalnościowego VITAY; przewiduje ona trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde, ze zniżką 30 groszy na litrze w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

Prezes PKN Orlen zaznaczył, że obniżka będzie większa dla klientów programu VITAY, posiadających jednocześnie kartę dużej rodziny - wtedy obniżka w ramach promocji będzie wynosić 40 groszy na litrze.Obajtek zaznaczył, że w każdym przypadku promocja obejmuje do trzech tankowań na stacjach PKN Orlen, do 50 litrów paliwa każde, oraz obowiązuje do końca wakacji.

Reklama

"Sytuacja wojenna powoduje bardzo wysokie baryłki ropy. Cała Europa ma z tym problem, my również mamy z tym problem" - mówił Obajtek, dodając, że do tych problemów dochodzi jeszcze np. transport morski ropy, który zdrożał o 110 proc. "To są skutki wojny, za które my nie odpowiadamy. Możemy jedynie z nimi walczyć" - zaznaczył prezes Orlenu.Jak podkreślał, "wraz z polskim rządem staramy się, aby paliwa w Polsce były jednymi z najtańszych w Europie".

Przypomniał, że rząd obniżył akcyzę na paliwa, a PKN Orlen różnymi działaniami starał się utrzymać ceny. Dodał jednak, że ceny w efekcie tych działań "nie są zadowalające", dlatego Orlen wprowadza wakacyjną promocję na paliwa dla użytkowników swojego programu lojalnościowego.

Reklama

LOTOS

Od piątku, 1 lipca do końca sierpnia na stacjach Lotosu także będzie obowiązywała ogólnopolska promocja, która upoważnia do zakupu do 150 l paliwa w miesiącu z 30-groszowym rabatem na każdy litr - poinformowała w spółka paliwowa.

Promocja skierowana jest do nowych oraz dotychczasowych uczestników programu Navigator. Do końca sierpnia w ramach akcji "Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/l" czeka na nich rabat w wysokości 30 groszy na litr paliwa. Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 litrów każde - podała w czwartek spółka.

"Podobnie jak nasza konkurencja zdecydowaliśmy się na wprowadzenie rabatów na tankowanie w okresie wakacyjnym, aby ułatwić klientom letnie podróże" - przekazał prezes Lotos Paliwa Wojciech Weiss, cytowany w informacji prasowej koncernu.

Jak poinformowała spółka, aby otrzymać rabat -30 gr/l paliwa klient musi być aktywnym uczestnikiem programu Navigator, czyli mieć zarejestrowaną fizyczną lub wirtualną kartę Navigator (na stronie lotosnavigator.pl lub w aplikacji Navigator) oraz zaakceptować aktualny regulamin programu. Wówczas na swoim koncie w aplikacji lub na stronie programu w każdym miesiącu obowiązywania promocji udostępnione zostaną mu trzy kupony rabatowe, które będą ważne do końca miesiąca. Aby skorzystać z promocji klient przy transakcji powinien przedstawić kasjerowi aktywną kartę Navigator oraz kupon elektroniczny, który wyświetla się po zalogowaniu się do konta w aplikacji Navigator lub na stronie programu.

Firma zwróciła uwagę, że promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi aktywnymi na jej stacjach paliw oprócz promocji "Wakacyjna Loteria Lotos".

BP

- W okresie od 1 lipca wszystkie poniższe oferty sumują się - pomagamy Klientom oszczędzać podczas wakacyjnych podróży! - informują na stronie internetowej stacje BP.

Proponujemy: Duży rabat na dowolne paliwo dla wszystkich Klientów (paliwa regularne, premium i LPG)

Aż 30 gr/l dla Klientów z zarejestrowaną kartą PAYBACK

10 gr/l dla Klientów z niezarejestrowaną kartą PAYBACK i Klientów tankujących LPG

Dodatkowo:

Bon rabatowy 3 zł na zakupy w Wild Bean Cafe i myjni przy zatankowaniu minimum 25 litrów

Hot dog kolektor, czyli szósty dowolny hot dog gratis

Promocje w sklepie bp

- Przez wakacje kontynuujemy stałą ofertę czwartkową, czyli Diesel Ultimate w cenie regularnej - dodaje koncern.

Moya

Sieci stacji benzynowych Moya wprowadziła wakacyjny rabat na paliwa w wysokości od 10 do 30 groszy na litrze. Tym samym Moya dołączyła do Orlenu, Lotosu i BP, które wcześniej wprowadziły letnie promocje na paliwa.

Jak poinformowała w poniedziałek sieć Moya, od soboty, 2 lipca każdy kierowca, tankujący na paragon do 60 litrów paliwa, otrzymuje 10 gr zniżki na benzynę 95, 98, ON oraz ON MOYA Power. Rabat rośnie do 20 groszy na litrze przy zakupie dowolnej kawy, hot-doga, zapiekanki lub płynu do spryskiwaczy. Zniżka w wysokości 30 gr na każdym litrze paliwa możliwa jest przy zakupie co najmniej dwóch wymienionych produktów. Firma dodała, że udział w promocji nie jest ograniczony limitem transakcji, koniecznością posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej.