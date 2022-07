Weźmy np. coraz powszechniejszą tendencję do rezygnacji z prywatnych samochodów. Jeszcze niedawno zjawisko to było często uznawane za pewną ekstrawagancję. Dziś, w kontekście rosnących cen paliw i zmian klimatycznych, jest to jak najbardziej realnym trendem. Już współdzielimy samochody, rowery , hulajnogi i wakacyjne mieszkania. Ta lista staje się coraz dłuższa, co oznacza, że na kolejne produkty będzie spadał popyt, bo już nie każdy będzie kupował np. wiertarkę, wkrętarkę czy szlifierkę, żeby użyć ich do prac domowych raz w roku. Skorzysta z wypożyczalni.