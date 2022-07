Dostęp do stron internetowych zajmujących się sprawdzaniem faktów nie gwarantuje, że społeczeństwo skłoni się ku prawdomówności. Mamy tendencję do wybierania tych informacji, które wzmacniają nasze przekonania, zaś celowego przeoczania tych, które zagrażają naszej wizji świata. Na dodatek zbyt duża ilość danych przytłacza, a jednocześnie zwiększa poczucie zagrożenia, co skłania wiele osób do zamykania się w znanym sobie kręgu ludzi i przekonań. Dodatkowo czytelnicy, którzy poszukują tylko potwierdzenia własnych przekonań, postrzegają serwisy internetowe zajmujące się sprawdzaniem faktów jako stronnicze. Fact-checking paradoksalnie staje się zagrożeniem dla własnych przekonań, więc część z nas unika zaglądania do takich serwisów. Czy więc możemy sprawić, by ludzie byli bardziej świadomi kłamstw i odpowiednio na nie reagowali?