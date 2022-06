- To kolejny znak osłabienia koniunktury. Wcześniej widzieliśmy to już w danych o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. Ochłodzenie postępuje, ale nadal jest dość łagodne. I odsuwa się nieco w czasie. Jeszcze niedawno można było mówić, że nastąpi w III kw., teraz wiele wskazuje, że to będzie raczej końcówka roku - podkreśla Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao. Zaznacza, że dopóki mamy mocny rynek pracy, to spowolnienie nie będzie wyraźnie odczuwalne z perspektywy konsumentów.

Na zbyt małe zapotrzebowanie na wytwarzane przez siebie produkty najczęściej narzekają małe firmy . Mówi o tym 38 proc. podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób. Z kolei wśród większych - do 250 pracowników - pomiędzy marcem a czerwcem nastąpił największy przyrost dostrzegających barierę popytu: o 4,5 pkt proc., do 32 proc.

Obawy co do perspektyw całej gospodarki oraz wysokie koszty to dwie największe bariery w bieżącej działalności krajowych firm - wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego. I dwie, które w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku najmocniej zyskały na znaczeniu.

W ostatnich miesiącach w przemyśle narasta problem popytu na krajowym rynku. Inne branże się na to nie skarżą. Mają za to swoje własne problemy. Jak koszty materiałów, na które narzeka więcej niż trzy czwarte przedstawicieli branży budowlanej. W handlu wciąż dość nisko na liście barier są wysokie odsetki bankowe - ale o ile przed rokiem skarżyła się na to mniej niż co dziesiąta firma, o tyle obecnie już niemal co czwarta.