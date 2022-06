Pandemia wywołana przez COVID-19 i towarzyszące temu obostrzenia skutkowały problemami oraz załamaniem koniunktury dla wielu biznesów. Odczuła to także branża odszkodowawcza. Powrót do normalnego funkcjonowania w krótkim czasie pokazał, że po podjęciu odpowiednich działań naprawczych sytuacja na tym rynku wygląda dziś znacznie lepiej. Wiodące prym na polskim rynku spółki: EuCO i Votum, musiały podjąć ostre, czasami radykalne kroki by urealnić koszty i generować zyski.