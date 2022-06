- Tegoroczna edycja Forum IAB po raz pierwszy została zorganizowana w formule hybrydowej. Po dwóch latach przerwy przywitaliśmy naszych gości w Multikinie Złote Tarasy, co nas niezmiernie cieszy. Jednocześnie udział w konferencji można było również wziąć z dowolnego miejsca na świecie, ponieważ wsłuchując się w potrzeby branży, zapewniliśmy transmisję online dla wszystkich, którzy nie mogli być razem z nami w Warszawie. Dzięki temu, że zdecydowaliśmy się na model hybrydowy, dotarliśmy z Forum IAB do szerokiego grona odbiorców, a frekwencja na tegorocznym wydarzeniu nie odbiegała od przedpandemicznych poziomów.– mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za ogromne zainteresowanie konferencją zarówno uczestnikom, jak i prelegentom. Wyłoniliśmy ze zgłoszeń 74 propozycje, które odznaczały się najwyższym poziomem merytorycznym i finalnie trafiły do agendy Forum IAB.

Dr Maciej Kawecki w sesji otwierającej poprowadził prelekcję „Świat Lema to już nie przyszłość”, podczas której opowiadał między innymi o tym, że słowo „robot” powstało w… teatrze oraz że sieci neuronowe są w stanie rozpoznać wiek człowieka po wyglądzie jego twarzy z dokładnością do 1 roku. Poruszył również temat megatrendów, które współcześnie wpływają na rozwój technologii i wymuszają powstanie innowacyjnych rozwiązań. Podkreślił, że ważne, aby w centrum uwagi zawsze był człowiek, a także problem społeczny lub wyzwanie, które firmy za sprawą technologii cyfrowych chcą rozwiązać.

Tadeusz Chełkowski z Patronite opowiedział, jak działa ekonomia twórców oraz czego nauczyła nas ekonomia behawioralna. Patronite w swoich początkach miał być pomocą badawczą do pracy doktorskiej jego twórcy dotyczącą zaangażowania społecznego oraz służyć wypromowaniu artystów, muzyków. Stało się inaczej, dziś na Patronite ludzie wspierają na wielką skalę szerokie grono twórców i podmiotów: fundacje, rozgłośnie radiowe, dziennikarzy, reportażystów. Podczas prezentacji Tadeusz Chełkowski przywołał dobre marki i kampanie Patronite oraz przyjrzał się dylematowi – jak zarabiać i się nie sprzedać?

Dynamiczne zmiany w świecie cyfrowym nie pozostają bez wpływu na świat dziennikarstwa, który zaczął rozszerzać tradycyjne ramy gatunkowe, dostosowując się do nowych realiów. Procesom tym nie oparł się również reportaż, który ewoluuje w kierunku przekazów multimedialnych. O tym, jak wygląda dziennikarstwo w świecie cyfrowym, opowiedział reportażysta - Witold Szabłowski.

Anna Gruszka z Teads oraz Beata Dziwulska z Nestle pochyliły się w swoim wystąpieniu nad tematem jakości w reklamie cyfrowej oraz zaprezentowały badania i wyniki dwóch lat funkcjonowania Programu QUALID w Polsce. Program QUALID stworzony przez IAB Polska, poprzez edukację oraz wyznaczanie dobrych praktyk i standardów, promuje najlepsze rozwiązania przyczyniające się do podnoszenia jakości i transparentności oraz wzmocnienia zaufania do reklamy internetowej w Polsce. QUALID skupia się obecnie na czterech obszarach: Brand Safety, Fraud, Programmatic i Viewability. W przyszłości będzie rozwijany i rozszerzany o kolejne elementy, które odpowiadać będą bieżącym wyzwaniom rynkowym. Prelegentki podkreśliły, że zgodnie z badaniami jednej na trzy firmy (31%) zaszkodziły negatywne treści, a jedną na dwadzieścia firm szkodliwe treści kosztowały więcej niż 500 000 funtów (źródło: The Reputation Report 2018, UK), dlatego tak istotne jest dbanie o cały wachlarz narzędzi związanych z jakością reklamy.

Gościem specjalnym Forum IAB była Anastasiya Baydachenko z IAB Ukraine, która wygłosiła prelekcję „The war in Ukraine and digital industry: impact, challenges and opportunities”, podczas której opowiedziała, jaką rolę odegrały nowe technologie podczas wojny i jak ułatwiły władzom w Kijowie nie tylko pomaganie swoim rodakom, ale również walkę z rosyjskim agresorem. Cyfryzacja i „państwo w smartfonie” były ważnymi motywami kampanii wyborczej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który wraz z rządową administracją wzorcowo wykorzystują narzędzia digitalowe podczas rosyjskiej inwazji.

Na scenie Forum IAB wystąpiło ponad 90 autorytetów - przedstawicieli branży interaktywnej, dyrektorów i managerów globalnych firm, a także przedstawicieli świata nauki.

Podczas Forum IAB miał premierę „Raport Strategiczny Internet 2021/2022”. To 19. edycja kompleksowej publikacji IAB Polska badającej rynek reklamy online, zawierającej podsumowanie funkcjonowania rynku internetowego w Polsce, wydarzeń branży marketingu i najnowszych trendów.

Zawarte w Raporcie analizy dotyczą między innymi statystyk polskiego internetu, poszczególnych segmentów e-marketingu, narzędzi marketingu online i najnowszych wyników IAB Polska/PwC AdEx. Dane dotyczące polskiego rynku zostały wzbogacone o perspektywę europejską i globalną. Omówiono także perspektywy rozwojowe, spodziewane trendy, wyzwania i szanse. W końcowej części Raportu znajduje się opis działań IAB Polska.

Raport Strategiczny Internet 2021/2022 IAB Polska dostępny jest w formacie pdf oraz jako serwis internetowy http://raportstrategiczny.iab.org.pl/

Z okazji premiery Raportu zapraszamy na IAB Coffee Talks, czyli cykl rozmów ekspertów IAB Polska w formie live’ów. Spotkania poświęcone będą wybranym zagadnieniom z Raportu Strategicznego INTERNET 2021/2022. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.

