Innowacje tworzone w Łukasiewiczu wpisują się w zieloną transformację, która czeka Stary Kontynent. – Polskie technologie offshore i wodorowe stanowią wartość dodaną do odnawialnych źródeł energii, które obecnie funkcjonują w naszym kraju, czyli do systemów fotowoltaicznych i lądowej energetyki wiatrowej . W Łukasiewiczu utworzyliśmy też dwa nowe programy: Morska Energetyka Wiatrowa i Gospodarka Wodorowa. W ich ramach chcielibyśmy dostosować się do wytycznych zgodnie z przyjętą Polityką energetyczną państwa do 2040 r. z perspektywą do 2050 r., gdzie zostały zdefiniowane obszary, które Polska powinna rozwijać, aby przygotować się do transformacji energetycznej kraju – wyjaśnia dr inż. Marcin Parchomiuk, zastępca dyrektora ds. badawczych i komercjalizacji w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki, lider obydwu programów.