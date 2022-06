- Wojna w Ukrainie, turbulencje w gospodarce światowej, kryzys klimatyczny oraz brak bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, to główne tematy tegorocznego szczytu. Oczywiście wiele z tych kwestii jest ściśle ze sobą powiązanych, ale wszystkich tych tematów dotyczy odporność, która jest priorytetem dla rządów i liderów biznesu - ocenia Niki Lang, Global Leader -The Global Advantage Practice w Boston Consulting Group (BCG).

- Istnieje wyraźna potrzeba, aby instytucje i rządy odbudowały zaufanie do siebie. Biorąc pod uwagę obecne turbulencje geopolityczne i wstrząsy wywołane inwazją na Ukrainę - musimy być lepiej przygotowani do radzenia sobie z trwającą niepewnością. W ostatnich miesiącach położono większy nacisk na bardziej odporne łańcuchy dostaw, dostawy energii i żywności oraz systemy opieki zdrowotnej. Liderzy zdali sobie sprawę, że budowanie odporności jest koniecznością dla każdego, kto chce zdobyć przewagę konkurencyjną, a nawet utrzymać status quo - mówi Niki Lang pytany o kluczowe wnioski z tegorocznego szczytu w Davos.

Łukasz Rey, menedżer zarządzający i partner w warszawskim biurze Boston Consulting Group, podkreśla, że bieżące wyzwania trzeba widzieć we właściwym świetle. Błędne mogą być analogie do minionych kryzysów.

- Gdy doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, ceny surowców poszły w górę, a gaz stał się swego rodzaju bronią. Pojawiły się opinie, że to oznacza koniec zielonej transformacji, bo przecież od węgla mieliśmy odchodzić poprzez gaz, jako paliwo przejściowe, do OZE. To było jednak myślenie kategoriami lat 70. XX w. - mówi Łukasz Rey.