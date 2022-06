Już po raz drugi zwycięzcą Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych, okazał się Bank Spółdzielczy we Wschowie, który obronił pozycję krajowego Lidera sprzed roku. Serdecznie gratulujemy, zwłaszcza iż sukces ten zbiegł się z obchodzonym w tym roku przez Bank dostojnym Jubileuszem 75-lecia jego istnienia. Pozycję Wicelidera zestawienia obronił Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, do którego dołączył w tym roku Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (3. lokata w 2021 roku). Najniższy stopień krajowego podium należy do Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, nieobecnego w ubiegłorocznym zestawieniu. Trzecie miejsce w 2022 roku przypadło również Bankowi Spółdzielczemu w Dusznikach. Do ścisłej krajowej czołówki najlepszych banków spółdzielczych, pretenduje Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie. W bieżącym roku do podium zabrakło niewiele, a 4. lokata jest na pewno dobrym prognostykiem na kolejne lata rankingowej rywalizacji. Czołową „5” zamyka Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, mogący pochwalić się ponad 100-letnią obecnością na krajowym rynku bankowym. Poprawę swoich pozycji zanotowały również banki plasujące się na miejscach od 6. do 10. O stopień wyżej, w porównaniu z 2021 rokiem, wspięły się Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku oraz Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. Gratulacje należą się ponadto Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach, który sukcesywnie notuje poprawę swoich lokat już od kilku lat.

Wszystkich naszych Czytelników zapraszamy do zapoznania się z tabelą rankingową oraz wypowiedziami niektórych Laureatów tegorocznego zestawienia. Szczegółową prezentację wybranych Banków Spółdzielczych znajdą Państwo na portalu strefa-gospodarki.pl

Sebastian Nietyksza, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie:

Dużym wyróżnieniem dla naszego banku jest obrona pozycji lidera Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych. Ta nagroda utwierdza nas w przekonaniu, że wyznaczona strategia i kierunek realizowanych działań przynoszą wymierne efekty, które ponownie zostały docenione przez kapitułę konkursową. I miejsce w rankingu jest szczególnie satysfakcjonujące w niezwykłym dla nas roku, w którym obchodzimy Jubileusz 75-lecia działalności. Przez minione dekady nasz bank dynamicznie się rozwijał, aby wspierać kolejne pokolenia Polaków i nieprzerwanie być wizytówką całego regionu. Z zaangażowaniem staramy się realizować wyznaczone cele, jednocześnie kreując nowoczesny wizerunek bankowości spółdzielczej. Naszym klientom i partnerom biznesowym dziękujemy za zaufanie i wzajemne relacje przez te wyjątkowe 75 lat…

Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej:

Tytuł Wicelidera przyznany po raz kolejny jest dla nas ogromnym zaszczytem, a zarazem motywacją do dalszego rozwoju. Nasz Bank silnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności finansując działania JST, Firm i Klientów Indywidualnych w kwocie blisko 400 mln PLN rocznie. W każdej sytuacji staramy się być z naszymi Klientami, zapewniając im bezpieczeństwo finansowe i wsparcie w trudnych i niepewnych czasach. W okresie ostatnich dwóch lat aktywnie zaangażowaliśmy się w pomoc w walce z pandemią, a następnie we wsparcie Obywateli Ukrainy, na co przeznaczyliśmy blisko 200 tys. PLN. Efektywnie uczestniczyliśmy we wszelkich programach pomocowych. Wspieramy także naszych kredytobiorców, w ograniczeniu skutków wywołanych sytuacją makroekonomiczną. Na ciekawe, lokalne inicjatywy przekazujemy rokrocznie ponad 150 tys. PLN.

Helena Nitkowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach:

Zajęcie 3. miejsca to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Od ponad 120 lat jesteśmy na polskim rynku. Siłą naszego Banku od zawsze są ludzie. Współpraca na wszystkich szczeblach, precyzyjnie wytyczone cele i fakt, że najważniejszy jest klient i jego potrzeby, są naszymi priorytetami. Staramy się być bankiem nowoczesnym, oferującym szeroki wachlarz usług, takich jak: moje ID, aplikacja na telefon BSGO, BLIK, infolinia 24h/365, płatności na telefon, trwały nośnik. Zarząd Banku nieustannie wspiera społeczność lokalną. Dofinansowujemy wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, akcje charytatywne, placówki oświatowe, ośrodki sportu i rekreacji i wiele innych instytucji działających na rzecz lokalnego samorządu. Naszym celem jest systematyczny rozwój i umacnianie swojej pozycji.

Tomasz Gromada, Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie:

Zajęcie czwartego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2022, jest dla nas ogromnym zaszczytem. Jesteśmy dumni z poprawienia lokaty o jedną pozycję w stosunku do roku 2021 oraz trzech lokat w stosunku do roku 2020. Pokazuje to, że codzienna praca oraz determinacja naszych wszystkich pracowników nad podnoszeniem standardów obsługi zyskuje uznanie. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do przyszłości i wyzwań, jakie się przed nami stawia. Zachęcamy wszystkich, aby korzystali z produktów i rozwiązań oferowanych przez Banki Spółdzielcze, które są oparte wyłącznie na polskim kapitale i dbają o potrzeby lokalnej społeczności.

Irena Kopik, Prezes Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie:

Wysoka pozycja w Rankingu jest dla nas wyjątkowym wyróżnieniem. Kapituła konkursu doceniła zarówno rozwój naszego Banku na przestrzeni lat, jak i działania poczynione w zakresie zrównoważonego rozwoju. To wyróżnienie umacnia nas w przekonaniu, że ponad 100-letnia tradycja, w połączeniu z rozwojem technologicznym to prawidłowy kierunek. W naszej działalności wprowadzamy wiele rozwiązań nakierowanych na digitalizację procesów. Dzięki temu zwiększamy jakość obsługi naszych Klientów, a także ograniczamy negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne. Dużą wagę przykładamy do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, to pozwala nam na oferowanie atrakcyjnych i nowoczesnych usług, które są doceniane przez Klientów. Gratuluję wszystkim wyróżnionym w tegorocznym Rankingu Bankom i życzę sukcesów w dalszym rozwoju.

Jarosław Jerzy, Prezes Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku:

Pragnę podziękować Kapitule Rankingowej za zaliczenie naszego banku do czołówki najlepszych banków spółdzielczych. Od lat pracujemy nad tym, by nie odbiegać od najprężniej rozwijających się banków spółdzielczych w Polsce, walcząc z ograniczeniami finansowymi, niekorzystnym środowiskiem gospodarczym i wciąż zmieniającymi się przepisami. Jest dla nas niezwykle ważne, że niezależni eksperci doceniają nasze starania plasując nas na pozycji wyższej, niż w roku ubiegłym. Tak wysokie 6. miejsce świadczy o tym, że kierunek jaki obraliśmy jest słuszny, a wzorce jakie tworzymy swoją działalnością są prawidłowe. Na ten sukces składa się praca wielu ludzi, którym zaszczepiliśmy uczciwość, otwartość i przejrzystość w relacjach z klientami. Takimi wartościami kierujemy się od lat i takimi kierować się będziemy w przyszłości.

Barbara Borowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie:

Nie da się ukryć, że 7. miejsce w ubiegłorocznej edycji Rankingu było dla nas zaszczytnym wyróżnieniem, ale jednocześnie skłaniało do stawiania pytań – czy można działać lepiej? Dziś lepiej rozumiemy ich sens, gdyż odpowiedzią jest 6. lokata, a więc nieco bliżej wiodącego banku niż przed rokiem. Co jednak ważne, sukcesy i osiągnięcia nie są dla nas celem samym w sobie. Żadna, nawet najbardziej prestiżowa rywalizacja, nie może dystansować nas od tego co nadrzędne – troski o interes klienta i pracownika oraz o jakość usług i wiarygodną markę. Naszym dążeniem jest, aby sukcesy były konsekwencją pracy i zaangażowania ludzi pracujących w Banku, naszych starań i wysiłków, aby nie stracić niczego z danego nam zaufania. Moim zdaniem, to jedyna droga do trwałych sukcesów, z których należy cieszyć się, gdy zostaną zauważone.

Roman Dawidowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach:

Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować Kapitule za przyznanie nam zaszczytnego 8. miejsca w kolejnej już edycji Rankingu. Znalezienie się w tak znakomitej dziesiątce jest ogromnym wyróżnieniem. Cieszy mnie, że nasza codzienna praca została dostrzeżona i doceniona. Sukces jest zawsze efektem pracy zespołowej. Dlatego z tego miejsca dziękuję klientom i pracownikom Banku za zaangażowanie w dobie wyzwań i kryzysów. Każdy kryzys niesie zmianę, która stymuluje odkrywanie pokładów sił, które w nas drzemią, a których często nie byliśmy świadomi. Oprócz codziennej pracy i budowania siły Banku dostrzegamy potrzeby lokalnej społeczności, jak również potrzeby uchodźców z Ukrainy. Gratuluję pozostałym bankom i ich Prezesom, które znalazły się w rankingu. Życzę owocnej pracy i dalszych sukcesów.

Wyróżnienia:

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu