Konstytucja RP gwarantuje, że przepisy prawa, w szczególności podatkowego, muszą być precyzyjne dla ich adresatów. Dobitnie dał temu wyraz Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. Doprowadzenie do sytuacji, w której na ten sam produkt obowiązują różne stawki VAT ,jest niewłaściwe i zaburza porządek prawny oraz wolną konkurencję. Tymczasem firmy, które nie wystąpiły do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie WIS dla masy kajmakowej, stosują 5-proc. stawkę VAT, w odróżnieniu od 23 proc. stosowanych przez te, które się o nią zwróciły.

Dyrektor KIS nie zgadza się też na zaliczanie kajmaku do pozycji 2106 CN, bo - jak tłumaczy - pozycja ta obejmuje produkty spożywcze, których nie można zaklasyfikować do żadnej innej pozycji nomenklatury scalonej. W tym wypadku tak nie jest, bo dla masy krówkowej właściwa jest poz. 1704 CN”.

Opisane reakcje chemiczne, rzekomo pozbawiają charakteru mlecznego mas kajmakowych i krówkowych, są w istocie powszechnie występującymi reakcjami brązowienia żywności na skutek obróbki termicznej, występującymi na co dzień w kuchni, piekarni czy na grillu. Zostały one opisane przez Louis-Camille Maillarda.

Innym koronnym argumentem stosowanym w uzasadnieniu decyzji WIS jest to, że kajmak nie jest produktem mlecznym, bo w jego składzie jest cukier, sacharoza, w ilości ok. 33 proc. - według dyrektora KIS to za dużo. Tu powstają pytania: O ile jest za dużo sacharozy? Na podstawie czego podjęto takie stwierdzenie? Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 lipca 2004 roku (Dz.U. 2004.164.1723) oraz Normy PN-ISO 2911:2015-08 dotyczącej mleka skondensowanego słodzonego - zawartość sacharozy w tym produkcie nie powinna być niższa niż 44,5 proc. Masy krówkowe i kajmakowe w istocie są mlekiem skondensowanym słodzonym, ale poddanym dłuższej obróbce termicznej, w puszkach lub w otwartych zbiornikach, co samo w sobie nie może zmienić charakteru użytego surowca, czyli mleka.