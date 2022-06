– Zawsze podążamy za naszymi klientami, a mamy więcej niż 200 topowych klientów w świecie, Europie i regionie. Śledzimy i wspieramy ich rozwój także poza krajowym rynkiem – mówił Marcin Eckert. – Inwestowanie m.in w takich klientów to nasza odpowiedź na to, co i jak trzeba zrobić, by Polska stała się największym hubem finansowania zielonej zmiany w Europie. Chcemy współtworzyć obecność naszych klientów w sektorze produkcji zielonej energii. Zapewniamy im dogodne i elastyczne formy finansowania, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby każdego z naszych kontrahentów. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów PKO Bank Polski każdego dnia wspomaga rozwój i zieloną transformację polskiej gospodarki – wyjaśniał wiceprezes PKO Banku Polskiego.