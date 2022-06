Od 24 lutego prawie 13 mln Ukraińców zmuszono do opuszczenia swoich domów, a ponad 5 mln - kraju. Oznacza to ogromny kryzys humanitarny. Nakłada się na to ograniczenie produkcji i eksportu zbóż z Ukrainy oraz Rosji, a także wzrost kosztów surowców energetycznych i nawozów, co powoduje wzrost cen żywności, zagrażając bezpieczeństwu żywnościowemu w Afryce i na Bliskim Wschodzie. - Polityka energetyczna państw europejskich zmierza w kierunku zabezpieczenia dostaw i dywersyfikacji źródeł, podczas gdy nasila się wyścig o kluczowe materiały, sprzęt i towary . To powoduje także nowe podejścia do kontroli nad łańcuchami dostaw - wskazuje przedstawiciel McKinsey.