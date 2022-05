Problemy z realizacją czterech kamieni milowych może mieć Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Chodzi przede wszystkim o tzw. tarczę prawną dla przedsiębiorstw (upraszczającą różne regulacje), obiecaną jeszcze przez Jarosława Gowina, gdy był w rządzie. – Zamierzamy do końca czerwca wnieść tę tarczę na posiedzenie Rady Ministrów – zadeklarowała w ubiegłotygodniowej rozmowie z DGP wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. To i tak oznacza opóźnienie, bo w KPO zobowiązaliśmy się, że tarcza wejdzie w życie w II kw. 2022 r. Niektóre z jej rozwiązań zahaczają o kompetencje innych resortów, np. Ministerstwa Edukacji i Nauki – w ramach tarczy miała być znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym w sprawie katalogu podmiotów, które mogą tworzyć razem z uczelniami spółki celowe. Rzeczniczka MEiN Adrianna Całus informuje, że sprawę pilotuje MRiT i ustawa ma trafić do Sejmu do końca czerwca. „Zgodnie z tymi założeniami kamień milowy KPO, którego pierwotna realizacja miała nastąpić w pierwszym kwartale 2022 r., zostanie zrealizowany do czasu przygotowania pierwszego wniosku o płatność z KPO do KE” – napisała nam rzeczniczka.