Nie pozwoliło to jednak utrzymać zatrudnienia. Branża wylicza, że przed pandemią pracowało w niej 120 tys. osób. Dziś o połowę mniej. - Nie ma komu budować nowych stoisk, obsługiwać imprez - wylicza Paweł Montewka z Komitetu Obrony Branży Targowej. Jan Skrzyński podkreśla, że ludzie są spragnieni koncertów, rozrywki , ale do frekwencji z 2019 r. daleko. Artyści gromadzą widownię na poziomie 50-60 proc. tego, co było. - Wynika to z tego, że w górę poszły ceny biletów, o ok. 30 proc. Każdy ma wyższe koszty i próbuje je rekompensować: artyści, producenci, organizatorzy - opisuje.