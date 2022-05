Po drugie, najnowszy efekt jest związany z umocnieniem złotego po sygnałach, że sprawa akceptacji KPO przez Komisję Europejską zmierza wreszcie do szczęśliwego finału. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, kiedy napływało coraz więcej informacji o zgodzie, euro potaniało z 4,71 do 4,62 zł. – Nie trzeba samego napływu euro, wystarczy informacja, że porozumienie będzie, i to już działa. W ostatnich dniach widać relatywną siłę złotego, umacnia się do rekordowych poziomów do forinta, bo Węgry mają kłopoty z Brukselą. Złoty umocnił się także wobec korony czeskiej czy szwedzkiej, zachowywał się najmocniej w regionie – podkreśla ekonomista, dodając, że działo się to, gdy w regionie mieliśmy falę wyprzedaży ryzykownych aktywów i gdy cały czas trwa wojna za naszą wschodnią granicą.