Pekao od lat udowadnia, że za priorytet stawia sobie kulturę organizacyjną i rozwój pracowników, a także dba o standard codziennej pracy. Jest jednym z najszybciej rozwijających się podmiotów finansowych, którego oferta wykracza poza tradycyjne usługi. Jednak sukcesów nie da się osiągać bez zadowolonych i zaangażowanych pracowników. To dlatego Bank Pekao tak dużą uwagę poświęca pracownikom, właśnie po to, by wciąż być najlepszym miejscem zatrudnienia.

Liczne wyróżnienia dla najlepszego pracodawcy

- „Jako bank zmieniamy swoją kulturę organizacyjną i tworzymy przyjazne miejsce pracy. Postawiliśmy na oddolną inicjatywę i zaangażowanie wszystkich pracowników banku w określenie nowych wartości. W Pekao wiemy, że to właśnie pracownicy współtworzą organizację. Mamy też świadomość, że potrzeby pracowników się różnią. Ale niezależnie od zajmowanego stanowiska dla nas ważny jest każdy pracownik. Stawiamy na kulturę organizacyjną, która opiera się na współpracy, więziach międzyludzkich, daje poczucie sensu i przestrzeń do rozwoju. Działamy jako jeden silny zespół, dlatego też dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, a także wspieramy nawzajem” - zapewnia Aleksandra Parkhotsik, ekspert w obszarze komunikacji wewnętrznej i Employer Brandingu w Banku Pekao.

Bank Pekao już po raz dwunasty otrzymał wyróżnienie TOP Employer. To jedno z największych osiągnięć jakim może poszczyć się tylko najlepszy pracodawca.

TOP Employer to najwyższa jakość w zatrudnieniu, ale to nie jedyna nagroda jaką przyznano Pekao. W ubiegłym roku bank został wyróżniony tytułem Best Quality Employer, który definiuje firmy zapewniające wyjątkowe warunki pracy. To też podkreślenie najwyższych kompetencji w szeroko rozumianej dziedzinie HR. Best Quality Employer przyznano za inwestycje w edukację i rozwój kadr. Bank przez to daje możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji pracowników oraz wpływa na osiągnięcie indywidualnego sukcesu zawodowego.

Pekao także po raz drugi został doceniony godłem Friendly Workplace, przyznawanym przez portal MarkaPracodawcy.pl. A także został wyróżniony Nagrodą Specjalną za wysoki poziom kultury organizacyjnej, nowoczesne standardy relacji z pracownikami i zaangażowanie na rzecz przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy.

Dodatkowym potwierdzeniem dla pracowników oraz kandydatów, że Pekao jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą okazał się otrzymany przez Pekao certyfikat HR Najwyższej Jakości 2022, przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (PSZK).

- „Ogromnie cieszymy się z otrzymania tak wielu hr-owych certyfikacji oraz znalezieniu się w zaszczytnym gronie najlepszych pracodawców. Te wyróżnienia podkreślają, że pracownicy są dla naszym filarem działalności i nieustannie doskonalimy nasze praktyki hr, żeby tworzyć dla nich inspirujące miejsce pracy” – mówi Aleksandra Kubasiewicz, ekspert w obszarze Employer Brandingu w Banku Pekao.

Pekao dba o pracowników i ich rozwój

W Pekao nie tylko dba się o jakość świadczonych usług, ale przede wszystkim o własnych pracowników. Bank umożliwia rozwój w różnych dziedzinach, nie tylko bankowości. W końcu zatrudnia i poszukuje specjalistów również w pionie IT, sieci sprzedaży, a także bankowości MŚP oraz korporacyjnej, jak również w centrali. Stawia na podnoszenie warunków pracy, prowadzenie akcji prozdrowotnych czy wolontariat. M.in. za takie starania oraz transformację Kultury Organizacyjnej Banku zostały wyróżnione inicjatywy HR – właśnie certyfikatem HR Najwyższej Jakości 2022. Doceniono tym wypracowanie nowych wartości, fundamentów do budowania nowej kultury pracy.

Na zewnątrz dostrzeżono też zaangażowanie Pekao w przekrojowe działania podejmowane na rzecz ochrony zdrowia pracowników. W ramach godła Friendly Workplace uznanie kapituły wzbudził program „Bierz zdrowie za rogi" na rzecz wsparcia psychologicznego pracowników i ich rodzin. Wśród najbardziej docenionych projektów znalazła się też Akademia Robotyzacji, autorski program Pekao. To idealna przestrzeń do rozwoju kompetencji cyfrowych, poznania tajników robotyzacji i nauki samodzielnego budowania robotów. Dzięki akademii pracownicy zbudowali roboty, które wyręczą ich w najbardziej żmudnych i powtarzalnych zadaniach dzięki czemu pracownicy skierują energię na inne wyzwania.

Natomiast w ramach tytułu Best Quality Employer na szczególne wyróżnienie zasłużyło sprawne przestawienie edukacji stacjonarnej na on-line, umożliwiając dalszą i swobodną realizację działań szkoleniowo-rozwojowych, program rozwojowy Tydzień Odkryć - Learning Week dla ponad 2000 pracowników banku oraz seria webinarów ogólnorozwojowych, których celem było wsparcie pracowników w czasie pandemii i trudnych zmian. Doceniono, że w Banku Pekao S.A. jednocześnie nie zapomina się o work- life balance.

Dodatkowo – po raz pierwszy w historii swojego uczestnictwa w procesie certyfikacji prowadzonym przez Top Employers Institute – Pekao uplasował się w pierwszej dziesiątce uhonorowanych tym tytułem firm w Polsce.

- „To wynik ogromnej pracy włożonej w dostosowanie praktyk HR do światowych trendów oraz przekrojowych działań podejmowanych na rzecz zdrowia pracowników, projektów prospołecznych i działań wolontariatu, wysokiego poziomu kultury organizacyjnej, czy inwestycji w rozwój i szkolenia mówi Aleksandra Parkhotsik, ekspert w obszarze komunikacji wewnętrznej i Employer Brandingu w Banku Pekao. I dodaje. – „Tytuł Top Employer jest także wynikiem realizacji wielu projektów, które zainicjowali i wdrożyli i pracownicy różnych działów Pekao. To m. in.: Gwiazdy Współpracy, Bez cukru, Talents Up, CyberStudnia, czy Akademia Robotyzacji.”

Doskonałość procesowa, automatyzacja i cyfryzacja również w HR

Pekao śledzi zmiany i potrzeby rynku pracy. Nieustannie dostosowuje swoje praktyki HR do światowych trendów i podnosi poprzeczkę. Kładzie szczególny nacisk na doskonałość procesową, automatyzację i cyfryzację.

- „Nowa strategia na lata 2021-24 mocno nawiązuje do kwestii przyśpieszenia transformacji cyfrowej i udoskonalenia procesów. Wizja Pekao zawiera się w haśle „bądźmy razem najlepsi”. Naszą ambicją jest bycie najszybciej rozwijającym się, nowoczesnym bankiem. Dlatego też we wszystkich obszarach biznesowych, ale również w obszarze HR stawiamy mocno na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, automatyzację procesów, korzystanie ze zwinnych metodyk pracy. Stawiamy również na rozwój kompetencji cyfrowych pracowników – zapewnia Aleksandra Kubasiewicz.

Potrzeby pracowników są najważniejsze

Zdobyte nagrody i certyfikaty potwierdzają że Pekao jest w czołówce zaangażowanych pracodawców, bo stara się wsłuchiwać w potrzeby pracowników. Zatrudniając około 13 tys. osób, zdaje sobie sprawę, że perspektywy i potrzeby poszczególnych osób mogą się różnić. Jednak bez względu na piastowane stanowisko i pełnione obowiązki, dla banku każdy głos jest istotny.

Masz ochotę dołączyć do Banku Pekao? Sprawdź aktualne oferty pracy na stronie Kariera na bank.