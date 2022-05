Szkocka ustawa, która weszła w życie na początku 2021 r., jest bardzo szeroka. Zobowiązuje lokalne władze do tego, by stworzyły swoim mieszkańcom dostęp do bezpłatnych podpasek i tamponów. W praktyce są one np. dystrybuowane w szkołach, na uczelniach oraz miejscach publicznych. Roczny szacowany koszt to 24 mln funtów. Ustawa określa podstawowe reguły - dostęp ma być powszechny, bez ograniczeń związanych z wiekiem, płcią, dochodem i bez żadnych systemów rejestracji czy weryfikacji, kto korzysta z darmowych środków higieny. „Umożliwienie dostępu wszystkim sprawi, że kobiety , dziewczynki i osoby transpłciowe nie będą finansowo karane za to, że menstruują. W ten sposób rozwiązujemy problem ubóstwa menstruacyjnego, minimalizując jednocześnie ewentualną stygmatyzację, która może dotknąć osoby otrzymujące bezpłatne produkty” - napisano w uzasadnieniu do ustawy.