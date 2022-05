Kobiety to słaba płeć. Kiedy to słyszę, przypominam sobie zdarzenie… To jedno z największych przekłamań! Kobiety nie są słabą płcią. Tak naprawdę są silniejsze, niż myślą. Określenie to raczej odczytuję przewrotnie. Patrząc na dzielne kobiety przez wieki, a teraz na nowoczesne silne kobiety, zajmujące coraz wyższe stanowiska, naprawdę trudno tu mówić o słabej płci. Od dawna potrafimy godzić wiele ról - pracownika, menadżera, matki, aktywistki społecznej. Nie przychodzi nam to bez trudu, bo kobiety mają naturalną skłonność do perfekcjonizmu i brania na swoje barki często zbyt wielu obowiązków, ale życie pokazuje, że mamy olbrzymią wytrzymałość i talenty, szczególnie z obszaru umiejętności miękkich, których często brakuje mężczyznom.