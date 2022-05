W ostatnich, trudnych dla światowych rynków latach, gospodarka Polski wyglądała lepiej niż większości państw unijnych. W 2021 r. nasz PKB wzrósł o 5,9 proc., podczas gdy średnia dynamika w całej UE wyniosła 5,4 proc. Podobnie było w latach poprzedzających pandemię. Procesy gospodarcze doceniają inwestorzy. Widzimy to m.in. w rekordowej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jaką Polska zanotowała w 2021 r. Firmy zagraniczne zainwestowały w Polsce przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 3,5 mld euro – to o 800 mln euro więcej niż przed rokiem i o 700 mln więcej niż w rekordowym do tej pory 2019 r. Wydaje się, że wojna może jeszcze zwiększyć świadomość znaczenia Polski jako państwa przyfrontowego, uczestniczącego także w procesach gospodarczych związanych z Ukrainą, co powinno wpłynąć również na skłonność do inwestycji. Ekonomiści i analitycy wskazują, że doświadczenia ostatnich lat – a także wydarzenia geopolityczne – mogą wywołać tendencję deglobalizacji. Rozważane jest przeniesienie produkcji kluczowych elementów i technologii bliżej głównych centrów produkcyjnych. Dzięki temu zredukowane zostałoby ryzyko zakłóceń dostaw, choć być może kosztem efektywności. Polska – podobnie jak cały region Europy Środkowej – mogłaby na tym skorzystać.